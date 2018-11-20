SpaceX получила разрешение на запуск на орбиту 12 000 спутников интернета

Компания SpaceX получила зеленый свет от властей США на вывод на орбиту около 12 тысяч спутников, предназначенных для предоставления доступа к интернету.

Об этом сообщает phys.org.

Американская Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) объявила о разрешении SpaceX запустить 7 518 спутников в дополнение к ранее принятых 4 425.

Ни один из спутников еще не запущен.

Согласно правил FCC компания Илона Маска имеет шесть лет, чтобы запустить на орбиту половину спутников и девять лет для завершения создания спутниковой сети.

SpaceX планирует, что большинство спутников будут летать по околоземной орбите на высоте от 335 до 346 километров.

Такая низкая орбита объясняется необходимостью сократить время соединения между пользователями Интернета на Земле и космическими спутниками.

При этом отмечается, что такую низкую высоту может быть трудно поддерживать, а малые спутники имеют короткий срок службы, чем большие.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, с момента создания в 1957 году первого в мире искусственного спутника «Спутник», человечество отправило в космос чуть более 8 000 объектов.

Считается, что от четверти до половины из них до сих пор функционируют.

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