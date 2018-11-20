Сенаторы США выступили против назначения россиянина главой Интерпола

Двухпартийная группа сенаторов, которые входят в Хельсинской комиссии США обратились к администрации США и членов Генассамблеи Интерпола с призывом не допустить избрания российского генерала Александра Прокопчука директором Интерпола.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте главы Хельсинской комиссии сенатора Роджера Вікера, сообщает «Укринформ».

«Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым директором Интерпола похоже на то, когда лису назначают ответственным за курятник. Россия регулярно злоупотребляет членством в Интерполе с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук был лично вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и усиления авторитарного режима Путина», – отмечается в заявлении.

Поэтому, продолжается в документе, если господин Прокопчук избран в среду главой Интерпола, нет сомнений, что он продолжит злоупотребление запросами о розыске в Интерполе и блокировать усилия, направленные на содержательную реформу организации.

«Мы призываем все 192 члена выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и проголосовать против г-на Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию применять наш голос и влияние с целью обеспечения, что Путин и другие диктаторы не смогли больше использовать членство в Интерполе на пользу своим гнусным целям», – отмечается в документе.

Под заявлением подписались американские сенаторы от Республиканской партии Роджер Викер, Марко Рубио, а также законодатели от Демократической партии Жанна Шахин и Крис Кунс, которые являются членами Хельсинкской комиссии США.

Напомним, Прокопчук Игорь Васильевич, младший родной брат кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора российской полиции Александра Васильевича Прокопчука, уже 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.