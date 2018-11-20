Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро

Лоукост Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины. Стоимость билетов будет пять евро.

Об этом в понедельник, 20 ноября, договорились во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями авиакомпании в Борисполе, – информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Святослава Цеголка в Twitter.

Во время встречи было отмечено, что авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя в 12 направлениях, из львовского аэропорта – в пяти направлениях.

«Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал мне, что билет можно купить за 5 евро, я зашел проверить на сайт – нашел за 9,99 евро. Это больше, но тоже неплохо!», – сообщил Петр Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

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