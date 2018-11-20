Россияне перебрасывают к Азову боевые корабли

В Ростов транзитом к Азовскому морю прибыл еще один новый корвет Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ «Керчь».

Об этом в понедельник, 19 ноября, опровергая заявление россиян об отсутствии на Азове их военных баз, сообщил руководитель сообщества «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко в своем Facebook.

«Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и BlackSeaNews сообщает, что 18 ноября 2018 около 19:00 к порту Ростов-на Дону прибыл буксирный караван, который буксирует из Петербурга – Ярославля к оккупированному Крыму новый пограничный корвет типа «Светляк» под названием ПСКР «Керчь». Буксировку осуществляют буксиры SHLUZOVOY 65 (MMSI: 273999654) и BARS (MMSI: 273322620)», – говорится в сообщении Клименко.

По его словам, у российских кораблей новой модификации изменилась форма надстройки. В частности, вместо кормовой артустановки появилась площадка для запуска беспилотников.

При этом Клименко напомнил про недавние заявления замминистра МИД РФ Карасина относительно отсутствия на Азове российских военных баз и о том, что военные корабли якобы обеспечивают безопасность Крымского моста.

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