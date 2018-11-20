Рада обратилась в КСУ относительно переименования Кировоградской области

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд Украины законопроект относительно переименования Кировоградской области на Крапивницкую.

За то, чтобы Проект Закона о внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области) № 8380 направить в КСУ во время вечернего заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, после нескольких неудачных попыток проголосовали 239 избранников.

После того, как во время голосования законопроект дважды набрал меньше необходимых для его принятия 226 голосов, председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что публиковать результаты голосований в «Голосе Украины» и, называя по имени, призвал парламентариев возвращаться на рабочие места. Председатель ВРУ заявил, что провал голосования был бы «стыдом и позором украинского парламента», ведь речь идет о «ментальной деоккупации и национальной безопасности».

«Это вы своим голосованием оставляете Кировоградскую область, оставляете название ката в названии области перед годовщиной Голодомора! Это надо не иметь не только совесть, но и элементарное национальное достоинство!» – заявил Андрей Парубий.

Во время голосования законопроект поддержали 239 избранников.

Напомним, сегодня ВРУ поддержала переименование Кировоградского района на Кропивницкий район.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады спрогнозировал, когда в Украине завершат «декоммунизации».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.