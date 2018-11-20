Порошенко о Ryanair на украинском рынке: Это конкуренция, которой я добивался для государства

Вхождение крупнейшего европейского лоукостера Ryanair на украинский рынок – существенная поддержка для нашего государства. К тому же, эта авиакомпания стимулирует и других снижать цены и повышать уровень сервиса, то есть работать в конкурентной среде.

Об этом во время встречи с руководителем Ryanair, которую транслировал ZIK, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул: в марте этого года Украина прошла большой путь, следовательно, сегодня Ryanair летает из аэропорта «Борисполь» уже в 12 направлениях и в 5 направлениях – из Львова.

«Господин министр сказал мне, что сегодня можно купить билет до Львова за 5 евро. Я лично зашел на сайт, попробовал купить. Там есть лишь за 9,99 евро, но это тоже неплохо. Приглашаю украинцев за 300 гривень летать в Лондон. Это именно то, что я обещал, когда мы открывали безвиз», – подчеркнул Президент.

Он убежден: такие предприятия как Ryanair, являющийся, возможно, крупнейшим в мире лоукостом, заставляют и другие авиакомпании снижать цены и повышать уровень сервиса.

«Это конкуренция, это именно то, чего я хотел добиться в Украине. Думаю, что изменения, которые произошли в текущем году, – очень знаковые. На украинский рынок вошло много компаний, таких как Bayer, IKEA. Pepsi также начало здесь новое производство и новое развитие. Речь идет о сотнях миллионов долларов инвестиций, которые заходят сюда в 2018 году. Это яркое подтверждение того, что 71 место Украины в рейтинге «Doing business», где мы сделали, возможно, самый большой скачок за последние четыре года, является ярким тому подтверждением», – подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул: знает, что в планах компании – увеличение присутствия Ryanair в государстве.

«Я предлагаю подумать над тем, чтобы сделать в Украине ІТ-хаб для того, чтобы увеличить уровень сервиса, который смогут получить самолеты компании Ryanair. Я очень благодарю за такое мощное вхождение на украинский рынок, это поддержка Украины, которую я приветствую», – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, полеты из «Борисполя» ирландская авиакомпания Ryanair начала 3 сентября рейсами Киев-Берлин. Впоследствии она увеличила свое присутствие в киевском аэропорту. Так в частности, уже 28 октября Ryanair заявила о начале полетов из «Борисполя» в Польше, Испании, Великобритании, Литвы и Словакии.

Во львовский аэропорт им. Даниила Галицкого компания вошла 30 октября рейсами до Варшавы, Дюссельдорфа и Меммингена, а впоследствии – и в Лондон.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.