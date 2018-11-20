Порошенко наградил политзаключенного Сущенко орденом «За мужество»

Президент Украины Петр Порошенко наградил незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко орденом «За мужество» третьей степени.

Об этом глава государства сообщил во время творческого вечера по случаю 100-летия Укринформа во вторник в Киеве, передает «Укринформ».

Президент передал орден жене журналиста Анжеле Сущенко.

«Я хотел бы отметить наградой Романа Сущенко за мужество, за героизм, за настоящий патриотизм, который точно попадет в учебники истории, как держались и держатся украинцы», – отметил Порошенко.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МИНОБОРОНЫ это опровергли.

Суд в Москве 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным».

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. Его удерживают в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробино).

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