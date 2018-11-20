Под Одессой буксир во время шторма «потерял» баржу с контрабандными сигаретами

Буксир «Параллель», который потерпел крушение в Черном море, тянул в сторону Болгарии баржу с грузом контрабандных сигарет.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Когда шторм усилился и дальнейшее движение стало угрожать жизни экипажа, моряки отцепили баржу и подали сигнал бедствия, после чего их спас танкер «Аркадия», который проходил мимо.

Судьба буксира неизвестна, а что касается баржи, то шторм прибил ее к берегу в районе Черноморки, где судно взяли под охрану пограничники.

На борту баржи UDP-DM-2309-УДП, которая, кстати, принадлежит Чао «Украинское Дунайское пароходство», находится 10 тысяч коробок, в каждом из которых по 500 пачек сигарет. Всего, таким образом, в трюме судна пять миллионов пачек.

Фото: dpsu.gov.ua

UDP-DM-2309-УДП не впервые попадается борцам с контрабандой. В июле прошлого года баржу задержали в Николаеве, когда на нее перегружали с теплохода Hermes более миллиона пачек сигарет. Потом, правда, арест с судна почему-то сняли.

Фото: dpsu.gov.ua

Буксир «Параллель», напомним, приписанный к Измаилу. По данным АИС, примерно в 3 ночи он вышел из Херсона и направился на запад. Затем команда отключила транспондер. В 9:00 буксир подал сигнал SOS, который принял Государственный морской спасательно-координационный центр в Одессе. Уже через 11 минут в штормовое море вышли спасательные катера ПРК-01 и ПРК-02. Из-за высоких волн они не могли развить максимальную скорость, поэтому прибыли к месту происшествия примерно через час.

До этого момента у буксира, который потерпел крушение, уже стоял танкер «Аркадия», который снял экипаж в составе шести человек. Это произошло в 10:17.

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