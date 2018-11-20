Под Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело Садового

Во Львове под городским советом продолжается пикет, участие в котором принимают несколько десятков молодых людей с закрытыми лицами из разных регионов. В масках и балаклавах они зажигали файеры и сожгли чучело городского председателя Андрея Садового.

Как пояснил организатор акции Алексей Свинаренко, таким образом организация «Национальное сопротивление» заявляет о создании во Львове своего очага. Сторонники организации обвиняют Андрея Садового в коррупции, связях с силовыми структурами других стран. А за его высказывание об убитой активистке Екатерины Гандзюк, считают, что Садовый не должен быть мэром Львова.

Под Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело городского председателя Андрея Садового. Фото: Николай Тыс/ZIK

«Это художественный перформанс. Для того, чтобы акция была замечена обществом, она не должна быть скучной. У правых в Европе есть такое понятие, как марш бессмертных, когда люди выходили, показывая, что у них есть более высокие жизненные ценности, чем жизнь ради себя. Сегодня маски символизируют, что у них (участников акции, – авт.) нет эмоций и они уже бессмертны, потому что уже делают свой вклад в историю Украины», – отметил руководитель организации «Национальное сопротивление» Алексей Свинаренко.

Под Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело городского председателя Андрея Садового. Фото: Николай Тыс/ZIK

Он пояснил, во Львов пикетировать мэрию приехали молодые ребята из других регионов, в частности, из Одессы и Киева, поэтому и разговаривают на русском. Участники акции жгли файеры, а также сожгли чучело мэра Андрея Садового.

Под Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело городского председателя Андрея Садового. Фото: Николай Тыс/ZIK

Под Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело городского председателя Андрея Садового. Фото: Николай Тыс/ZIK

Напомним, с утра под Ратушей проводят акцию также владельцы автомобилей на иностранной регистрации. На площадь Рынок пикетчики заехали около 8 час. утра. Свои машины с флагами ОО «Авто Евро Сила» они припарковали под самим городским советом.

Таким образом львовские владельцы «евроблях» присоединились к всеукраинской акции, которая началась сегодня.Общественная организация «Авто Евро Сила» запланировала на 20 ноября в 46 городах Украины начало бессрочной «акции гражданского неповиновения». Владельцы автомобилей на иностранной регистрации требуют отменить законы №8487 и №8488, которые, как считают организаторы акции, «были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.