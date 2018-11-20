НСЖУ и издатели требуют уволить гендиректора Укрпочты, – открытое письмо Президенту

Национальный союз журналистов Украины и профильные медиа-объединение – Украинская ассоциация медиабизнеса и Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» – и редакции украинских газет и журналов обращаются к Президенту Украины Петра Порошенко с требованием уволить руководителя ПАО «Укрпочта» Игоря Смелянского.

Среди редакций национальных и местных газет, которые первыми поддержали публичную требование освободить Игоря Смелянского, есть такие: «Голос Украины», «Сегодня», «Сельские вести», «Факты и комментарии», «Вечерняя Одесса», «Эхо» (Житомир), «Крестьянская газета» (Харьков), «Подольские вести» (Хмельницкий), «Приазовский рабочий» (Мариуполь), «Черкасский край», «Диалог» (Кропивницкий).

Главной претензией к руководству ПАО «Укрпочта» газетчики называют существенное сокращение рынка подписки: за последние 3 года – на 3 млн экземпляров, то есть на 27 процентов. Оперативные данные о ходе подписной кампании свидетельствуют о том, что объемы подписки на 2019 год могут сократиться еще на 30-40 % или на 2,6 млн экземпляров.

«Мы считаем – это следствие бестолковой работы Укрпочты под руководством господина Смелянского И. Ю. Нынешнее качество доставки печатных СМИ не выдерживает никакой критики, потому что приобрели уже системный характер случаи доставки предоплаченной прессы раз в неделю и с опозданием до недели.

Массовое закрытие почтовых отделений и сокращение почтальонов под официальным предлогом «перевода работы отделений на передвижной формат» приводят к социальной напряженности и критическому сокращению объемов подписки прессы», – говорится в обращении к Президенту Украины.

Письмо открыто к подписанию – НСЖУ собирает информацию о поддержке редакциями обращение к Президенту до 29 ноября. О своей солидарности можно заявить, заполнив форму или отправив письмо на адрес spilka@nsju.org или обратившись по телефону (044) 234-52-09.

ИА ZIK подает текст письма в полном объеме:

Президенту Украины

Порошенко П. А.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Петр Алексеевич!

Национальный союз журналистов Украины и профильные медиа-объединение – Украинская ассоциация медиа бизнеса и Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» – и коллективы печатных СМИ Украины требуют увольнения Игоря Смелянского с должности генерального директора ПАО «Укрпочта».

За последние три года рынок подписки в Украине сократился на 3 млн экземпляров – то есть на 27 процентов!

Оперативные данные о ходе подписной кампании свидетельствуют о том, что объемы подписки на 2019 год могут сократиться еще на 30-40 % или на 2,6 млн экземпляров.

Мы считаем – это следствие бестолковой работы Укрпочты под руководством господина Смелянского И. Ю. Нынешняя качество доставки печатных СМИ не выдерживает никакой критики, потому приобрели уже системный характер случаи доставки предоплаченной прессы раз в неделю и с опозданием до недели.

Массовое закрытие почтовых отделений и сокращение почтальонов под официальным предлогом «перевода работы отделений на передвижной формат» приводят к социальной напряженности и критического сокращения объемов подписки прессы.

Отдельно следует отметить: все эти деструктивные «реформы» происходят на фоне постоянного повышения тарифов и их непрозрачной формулы расчета. Темпы же роста тарифов значительно опережают темпы роста всех макроэкономических показателей.

Несмотря на то, что все попытки найти общий язык с господином Смелянским не имели успеха, и для сохранения института подписки как такового, что имеет прямое влияние на информационную безопасность Украины, и заботясь о защите конституционных прав граждан Украины на свободный доступ к информации, требуем освобождения господина Смелянского с должности генерального директора ПАО «Укрпочта».

Голова НСЖУ Сергей Томиленко;

Генеральный директор УАМБ Алексей Погорелов;

Председатель Совета директоров АНРИУ Александр Човган;

Коллективы газет и журналов:

«Голос Украины» (Киев)

«Сегодня» (Киев)

«Сельские вести» (Киев)

«Факты и комментарии» (Киев)

«Вечерняя Одесса»

«Эхо» (Житомир)

ООО «Херст Шкулев Украина» (журналы ELLE, Cosmopolitan, Maxim)

«Приазовский рабочий» (Мариуполь)

«Новый день» (Херсон)

«ОГО» (Ровно)

«МИГ» (Запорожье)

«Крестьянская газета» (Харьков)

«Подольские вести» (Хмельницкий)

Медиа Корпорация «RIA» (Винница)

Всеукраинская газета «Диалог» (Кропивницкий)

«Горизонты Изюмщины» (Харьковская область)

«Волынская газета»

«Черкасский край»

«Наше слово» (Черниговская область)

«Вести» (Донецкая область)

«Сельские новости» (Полтавская область)

«Новости Городнянщины» (Черниговская область)

«Над Бугом» (Львовская область)

«Новый день» (Кировоградская область)

«Прилуччина» (Черниговская область)

«Ключи» (Херсон)...

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