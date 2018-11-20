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вторник, 20 ноября, 2018, 8:46 Мир
Новым президентом ПА НАТО выбрали британку Маделин Мун
Маделин Мун. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маделин Мун. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Парламентская ассамблея НАТО избрала новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун.

Соответствующее решение приняли на заседание ПА НАТО в канадском Галифаксе, – сообщает пресс-служба ассамблеи.

В своем выступлении Мун отметила важность выполнения союзниками НАТО своих обязательств по расходам на оборону.

Кроме того, она отметила, что организация переживает период изменений. «Мы все знаем, что мы живем в период больших перемен, и я считаю это время изменений для Ассамблеи», – отметила Мун.

Она также призвала участников Ассамблеи «работать вместе и с общим ощущением общей цели, развивать новые пути сотрудничества, которые позволят этой Ассамблеи расти и в дальнейшем».

Маделин Мун работает в ПА НАТО с 2009 года. На посту президента ассамблеи она сменила Расу Юкневичене из Литвы. Новый президент ПА НАТО будет возглавлять Ассамблею в течение двух лет.
НАТОновости мираМаделин Мун
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2018-11-20 10:57 :00