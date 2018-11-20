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вторник, 20 ноября, 2018, 9:13 Киев
Неизвестные в Киеве объявили охоту на евробляхи

В ночь на понедельник, 19 ноября, в Киеве неизвестные повредили три автомобиля с европейскими регистрационными номерами.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел на улице Ушинского. На трех автомобилях были порезаны шины. При этом, как отмечается, все они были припаркованы без нарушений правил дорожного движения. Мотивы происшествия неизвестны.

«Сегодня ночью на Ушинского сразу трем автомобилям на еврономерах порезали резину. Кстати, все автомобили были припаркованы без нарушений ПДД (проходу/проезду не мешают), видимо у кого-то просто личная неприязнь?», – говорится в сообщении.

 
Киевевробляхиновости Украины
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2018-11-20 10:56 :01