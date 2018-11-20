Нацкорпус не поддерживает решение назвать Кошулинского единым кандидатом от нацлагеря

Партия «Национальный корпус» считает, что решение националистических сил о поддержке кандидатуры Руслана Кошулинского на выборах президента было принято кулуарно.

Соответствующее заявление политическая сила опубликовала в Facebook.

«Национальный корпус» не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций назвать Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистического лагеря. Решение о поддержке Кошулинского «националистическим движением» было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки Манифесуа националистических сил», – говорится в ней.

В партии утверждают, что люди, которые поставили свои подписи под документом, «не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов».

«Сегодня Украине нужны новые лидеры, нужен живой и современный национализм, главная цель которого – защита своей страны и каждого украинца. Примером такого лидера, настоящего защитника своей страны, является глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий», – заявляют националисты.

«Именно Андрей Билецкий может дать новое, современное дыхание национализма, объединить настоящие патриотические силы для защиты людей от внешних и внутренних врагов, прекратить войну и восстановить справедливость в экономической и социальной сфере», – отмечают в партии.

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