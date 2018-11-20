Нардепы саботируют снятие депутатской неприкосновенности, – Ирина Геращенко

Депутаты Верховной рады саботируют снятие депутатской неприкосновенности с депутатов и блокируют расследования по многим уголовным делам.

Такое мнение высказала первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко, – сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Она извинилась перед генеральным прокуром Украины Юрием Луценко, добавив, что «проваленным голосованием» относительно снятия неприкосновенности с депутатов замедляются следственные действия.

«Сегодня парламент в очередной раз провалил снятие депутатской неприкосновенности с конкретного депутата, Станислава Березкина, к которому у прокуратуры есть конкретные вопросы по поводу возможного незаконного вывода средств из банка. Я приношу извинения Юрию Луценко за это проваленное парламентом голосование. ВР, а не ГПУ откровенно саботирует снятия неприкосновенности с депутатов, а значит, блокирует расследования по многим делам», – написала Геращенко.

Также первый заместитель главы ВР заявила, что по ее мнению, этот состав парламента не сможет проголосовать за соответствующие изменения в Конституции.

«И для меня, к сожалению, очевидно, что этот состав парламента вряд ли проголосует за изменения в Конституцию относительно снятия неприкосновенности», – отметила она.

ВР саботирует снятия депутатской неприкосновенности, – Геращенко

Напомним, Верховная рада Украины 20 ноября отказалась снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина. Парламентария подозревают в причастности к хищению средств государственного «Ощадбанка».

По словам генпрокурора Юрия Луценко, следствием усматриваются признаки уголовного преступления по статьям 191 УК, то есть «хищение», ст. 209 УК, то есть «отмывание» и ст. 364 УК – «злоупотребление служебным положением», ст. 366, то есть «подделка документов».

В то же время регламентный комитет ВР считает, что в представлении ГПУ отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие совершение народным депутатом особо тяжких коррупционных преступлений, за которые законом предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что из-за отказа снять депутатскую неприкосновенность с Березкина следствие по его делу заблокировано. Однако он считает, что оно все равно будет продолжаться, и дело будет направлено в суд.

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