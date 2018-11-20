На Ровенщине выясняют обстоятельства взрыва на полигоне, где пострадал военный

В результате сегодняшнего взрыва на Ровенском военном полигоне пострадал 19-летний солдат.

Об этом сообщили собкору IA ZIK в отделе коммуникации полиции Ровенщины.

По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время возле одной из машин взорвался пока неустановленный предмет.

В результате взрыва осколочные ранения предплечья получил 19-летний солдат, которого госпитализировали в военный госпиталь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела ГУНП.

Как мы уже сообщали, на Ровенщине в результате взрыва на полигоне ранения получил военный.

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