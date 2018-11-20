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вторник, 20 ноября, 2018, 17:05 Регионы
На Ровенщине в результате взрыва на полигоне ранения получил военный

20 ноября взрыв произошел на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранение получил военнослужащий 30 механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая приехала на обучение на Ровенский полигон.

Об этом собкору IA ZIK сообщил начальник пресс-службы ОК «Север» Виталий Кириллов.

Военнослужащий помещен в госпиталь.

Что именно взорвалось на полигоне – неизвестно.

В настоящее время проводится расследование.
Ровенский полигонвзрывновости Украины
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2018-11-20 18:26 :24