вторник, 20 ноября, 2018, 17:05 Регионы
На Ровенщине в результате взрыва на полигоне ранения получил военный
20 ноября взрыв произошел на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранение получил военнослужащий 30 механизированной бригады имени князя Константина Острожского, которая приехала на обучение на Ровенский полигон.
Об этом собкору IA ZIK сообщил начальник пресс-службы ОК «Север» Виталий Кириллов.
Военнослужащий помещен в госпиталь.
Что именно взорвалось на полигоне – неизвестно.
В настоящее время проводится расследование.
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