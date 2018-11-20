вторник, 20 ноября, 2018, 0:41 Киев
На Киевщине за выходные от переохлаждения умерли шесть человек
В Киевской области на протяжении прошлых выходных было зафиксировано шесть смертей от переохлаждения.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
«Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за прошедшие выходные», – говорится в сообщении.
При этом указано, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.
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