На Киевщине за выходные от переохлаждения умерли шесть человек

В Киевской области на протяжении прошлых выходных было зафиксировано шесть смертей от переохлаждения.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за прошедшие выходные», – говорится в сообщении.

При этом указано, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.

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