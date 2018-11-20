вторник, 20 ноября, 2018, 23:46 События
На Харьковщине снегоуборочная машина устроила «автопобоище»
Во вторник, 20 ноября, под Харьковом из-за снегопада произошло масштабное ДТП, в результате которого трактор раздавил семь легковых машин и автомобиль полиции, который стоял припаркованным на обочине.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
«В городе Изюм водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль «ВАЗ» Изюмского отдела полиции», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в аварии никто не пострадал. А виновник аварии в момент совершения ЧП был трезв.
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