На Харьковщине снегоуборочная машина устроила «автопобоище»

Во вторник, 20 ноября, под Харьковом из-за снегопада произошло масштабное ДТП, в результате которого трактор раздавил семь легковых машин и автомобиль полиции, который стоял припаркованным на обочине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«В городе Изюм водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный на обочине служебный автомобиль «ВАЗ» Изюмского отдела полиции», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в аварии никто не пострадал. А виновник аварии в момент совершения ЧП был трезв.

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