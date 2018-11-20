Минздрав инициирует закон, который позволит подросткам самостоятельно выбирать врача

Минздрав выступил с инициативой принять закон, который вводит в систему здравоохранения термин «подросток», что, в частности, позволять детям в возрасте с 10 до 18 лет, самостоятельно выбирать врача и подписывать с ними декларации.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Предлагаем приобщиться к общественному обсуждению проекта закона, который наконец-то введет в украинское здравоохранение термин «подросток» и четко обозначит права подростка (с 10 до 18 лет) на медицинское обслуживание, тайну и другие не менее важные и свойственные для этого возраста аспекты. На сегодня действующие нормативно-правовые акты не предусматривают четких процедур относительно особенностей реализации подростками (детьми 10-18 лет) своих прав в сфере охраны здоровья», – отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркивают, что подростки требуют особого внимания.

«Дети в этом возрасте проходят критический переходный период жизни, который сопровождается бурным темпом роста, физическими и психологическими изменениями.

Для совершенствования порядка реализации прав несовершеннолетних в сфере охраны здоровья и повышения внимания государства к детям в возрасте от 10 до 18 лет Минздрав Украины предлагает проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения», – подчеркнули в Минздраве.

В МЗ пояснили, что после принятия законопроекта в законодательстве Украины появится термин «подросток» – государство признает особый статус детей в возрасте от 10 до 18 лет.

«Закон предусматривает, что несовершеннолетние смогут заключать сделки по реализации права на охрану здоровья, в частности – самостоятельно выбирать врачей, оказывающих первичную помощь, и подписывать с ними декларации. Несовершеннолетние смогут самостоятельно обращаться за оказанием медицинских услуг, в том числе – частных клиник. Также с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители будут иметь право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков», – отметили в МЗ.

Напомним, ежегодно в Украине раньше срока рождается около 20 тысяч детей.

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