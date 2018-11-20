МИД изучает обстоятельства поездки сына премьера Чехии в Крыму

Официальный Киев изучает информацию о поездке в аннексированный Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша-младшего.
Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
«Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ», – сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины.
«Мы благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнания оккупации Россией части суверенной территории украины – Автономной Республики Крым», – добавили в МИД.
Раньше тридцатипятилетний Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его отправили в оккупированный Крым против его воли и держали там, чтобы «спрятать» на фоне громкого расследования коррупционных дел его отца. Сейчас Бабиш-младший живет в Швейцарии. Ключевую роль в перемещении сына чешского премьера в аннексированный полуостров сыграла чета Протопоповых, работающая на главу чешского правительства. Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, которая лечила сына Бабиша. По словам Бабиша младшего, ее муж, россиянин Петр Протопопов, отвез его в Крыму.
Впоследствии Бабиш отреагировал на заявление сына.
«Мой сын психически болен. Он принимает лекарство, должен быть под присмотром, а живет с матерью в Швейцарии...Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию», – рассказал он.
Позже глава чешского правительства подтвердил, что его сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.
Кроме того, генпрокурор Чехии Павел Земан приказал расследовать вероятное похищение сына премьер-министра страны Андрея Бабиша-младшего. По его словам, в рамках расследования правоохранительные органы «не могут обойтись без допроса Бабиша -младшего».
Справка ИA ZIK.
Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» по махинациям со средствами ЕС.
В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в люксовый конференц-центр «Гнездо аиста». Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.
Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что «Гнездо аиста» принадлежит его детям.