Мужская солидарность: итальянские парикмахеры забавляли напуганного малыша, который не хотел стричься

В сети набирает популярности видео стрижки ребенка. Меньше, чем за два дня видео просмотрели более 10 миллионов пользователей, более 230 тысяч из них распространили запись в Фейсбук.

С обытия видео разворачиваются в Италии. Там родители привели малыша до мастера немного укоротить волосы. Однако, ребенок испугался ножниц и зашёлся в плаче. На помощь пришли и парикмахеры, и посетители салона. Все вместе они начали весело петь и размахивать руками, чтобы привлечь внимание мальчика. Такой ход сработал, малыш заинтересовался, отвлекся и мужественно выдержал стрижку, пишет expres.online.

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