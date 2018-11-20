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вторник, 20 ноября, 2018, 1:14 Мир
Мужчина вызвал пожарных из-за попугая, который копировал звук сигнализации

Попугай по кличке Джаз научился копировать звуки телефона и пожарной сигнализации, что напугало его хозяина.

Об этом сообщает ВВС.

Однажды его хозяин испугался, что его дом загорелся, приняв голос попугая за настоящую тревогу, и вызвал пожарных.

Уже после их приезда все убедились, что это попугай издавал звуки сигнализации. Его хозяин Стив Докерти говорит, что птице нравится имитировать разные звуки, но особенно хорошо получается сигнал датчика дыма.
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