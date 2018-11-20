Международные эксперты отметили высокий потенциал Киева для создания вокруг себя агломерации, – КГГА

Киев имеет высокий потенциал для создания вокруг себя агломерации. Основными приоритетами в проведении переговорного процесса с прилегающими к столице территориальными общинами должно быть экономически социальное развитие территорий и транспортное сообщение между ними.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в отчете по результатам командировки в Париж, передает пресс-служба КГГА.

«В результате проведенных встреч члены делегации получили ряд важных профессиональных консультаций относительно механизма выработки и создания Киевской Агломерации на примере Метрополии Большого Парижа», – отметил Николай Поворозник.

По его словам, основными полномочиями Метрополии Большого Парижа являются:

экономическое, социальное и культурное развитие;

защита и улучшение окружающей среды;

развитие пространства метрополии;

местная жилищная политика;

управление водными средами и предотвращения наводнений.

«Представители разных уровней власти подтвердили, что создание городских агломераций способствовало бы экономическому развитию регионов. Основной вывод, сделанный в процессе встреч: объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций. Все эксперты подтвердили высокий потенциал Киева для создания вокруг себя агломерации», – подчеркнул Николай Поворозник.

Он отметил, что наличие законодательного акта на уровне Французской Республики с четким определением полномочий членов метрополии, порядка формирования руководящих органов, их полномочий и порядка финансирования в целом упростил процесс создания Метрополии Большого Парижа.

Однако на уровне Республики законодательно определены как формирование агломераций вокруг крупных городов, так и отдельно метрополии Большого Парижа как столичного региона.

«Учитывая, что город Киев имеет особый статус в соответствии с Законом Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве»и не является центром Киевской области, целесообразным является определение на законодательном уровне порядка создания Киевской агломерации как столичного региона. Это может быть как отдельный pакон, так и внесении изменений в специальный Закон о столице. Опыт, полученный во время командировки, подтверждает необходимость проведения тщательного анализа экономического развития прилегающих к Киеву территориальных общин с привязкой к развитию города Киева, анализа градостроительной деятельности, транспортного сообщения.

Также необходимо проводить системную разъяснительную работу среди органов местного самоуправления прилегающих территорий в части обязательного сохранения самостоятельности территорий и полномочий органов местного самоуправления», – отметил Николай Поворозник.

Он отдельно отметил, что с целью профессионального подхода к процессу создания Киевской Агломерации подготовлено и подано на согласование проект распоряжения о создании соответствующей рабочей группы и Положение о ее деятельности. Основной задачей группы должно быть наработки всех необходимых нормативно-правовых актов, проведения анализа наиболее социально важных потребностей развития Киева и прилегающих территорий.

Напомним, заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил об открытии представительства Kyiv Smart City в Кремниевой долине.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.