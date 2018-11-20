Мэр Херсона назвал фамилию человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее

Городской председатель Херсона назвал следствию фамилию человека, которго его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.

Об этом мэр Херсона Владимир Миколаенко сообщил на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады по изучению обстоятельств нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов, передает «Громадське».

«Я был у следователя СБУ и поделился данными, которые мне сказала Екатерина. Я был у нее и спросил, кто это может быть. Она сначала сказала это «русня». А потом назвала мне конкретную фамилию, кто это может быть. Я поделился этими сведениями со следователем», – сказал Миколаенко.

Он не озвучил фамилии на заседании ВСК, но отметил, что «ни одного слова плохого от Екатерины Гандзюк о Паламарчуке (депутат БПП, экс-заместитель которого Игорь Павловский задержал по делу Гандзюк) не слышал».

31 июля в Херсоне возле подъезда мужчина вылил на советницу городского председателя Херсона кислоту. Екатерина Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

Полиция переквалифицировала дело Гандзюк оконченно в умышленное убийство.

Гандзюк критиковала областное управление Нацполиции Херсонщины и другие органы власти. Осенью 2017-го она в заметке на Facebook обвинила начальника Управления защиты экономики Нацполиции в области Артема Антощука в вымогательстве от городской власти взятки – 3% от сумм всех подрядов и тендеров. Следовательно Антощук написал заявление «задним числом», что ему якобы предлагали взятку. А впоследствии правоохранители пришли с обысками на работу до самой Гандзюк.

Нападение на Гандзюк всколыхнул украинское общество. Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International призвало правоохранителей к результативному расследованию атаки на Екатерину Гандзюк.

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