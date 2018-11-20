Маск дал новое название ракете BFR

Илон Маск в своем блоге объявил новое название для корабля, ранее известного как BFR. Ракета будет называться Starship.

Кроме переименования, Big Fucking Rocket ждут и некоторые технические изменения, пишет Engadget.

«Переименование BFR в «Звездный корабль». В техническом отношении здесь две части: Звездный корабль является космическим кораблем/верхней ступенью и сверхтяжелой ракетой-носителем, ракетным ускорителем, необходимым для преодоления значительной силы притяжения Земли», – написал Илон Маск в своем блоге, передает «Новое время».

Также Маск отметил, что компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для повторного использования.

«Кстати, SpaceX больше не планирует модернизацию второй ступени Falcon-9 для повторного использования. Вместо этого ускоримся с BFR. Новый дизайн очень впечатляет!», – написал Илон Маск.

Компания готовится начать летные испытания космического корабля уже в конце 2019 года на строящемся космодроме SpaceX в Южном Техасе.

BFR (Big Falcon Rocket или Big Fucking Rocket) – проект ракеты-носителя и космического корабля нового поколения от SpaceX. Проект также предусматривает создание наземной инфраструктуры для запуска и повторного использования системы и «топливных депо» для дозаправки на низкой околоземной орбите. BFR намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX, и позволит выводить на орбиту более 100 тонн груза.

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