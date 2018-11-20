Ляшко хочет заставить политиков проходить наркоекспертизу

Глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время зарегистрирует в парламенте законопроект, которым обяжет кандидатов в президенты проходить нарко-психологическую экспертизу.

Об этом он заявил во время трансляции кулуаров парламента в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Он подчеркнул: есть депутаты, которые фактически не находятся во фракции и держатся за мандат, «как вошь за кожух».

«Вот, например, Злата Огневич поняла, что не в своей тарелке – сложила мандат. Она – пример для многих мужиков в этом зале. У них нет ни стержня, ни силы духа для того, чтобы отвечать за свои действия», – заявил Ляшко.

Поэтому он подчеркнул: требовать от Оксаны Корчинской сложить мандат и даже пройти психиатрическое обследование за «нападение» на журналиста NewsOne.

«В ближайшее время я зарегистрирую в парламенте соответствующий законопроект. Ведь посмотрите, сегодня имеем чуть ли не 50 кандидатов в президенты. Половине из них в дурку надо, а не в президенты. Поэтому я буду требовать, чтобы каждый, кто баллотируется на этот пост, прошел наркологическое обследование и обследование у психиатра», – рассказал главный «радикал».

Мол, президентские выборы – не «игра с человеческими судьбами».

«Когда же каждый «наркуша», «алкан» и душевнобольной лезет в президенты, потому что хочет поиграть, это не игра, ведь речь идет о судьбе 45-миллионной нации. Поэтому пусть для начала пройдут обследование, а потом пусть украинцы решают», – резюмировал Олег Ляшко.

Как сообщалось в СМИ, когда журналист NewsOne Богдан Аминов освещал акцию противников марша ко Дню памяти трансгендеров, погибших насильственным путем, один из активистов плюнул корреспонденту в в лицо. Народный депутат Оксана Корчинская обвинила телеканал в пророссийской позиции.

Тогда же вблизи Владимирского собора неизвестные напали на канадского журналиста Майкла Колборна, который освещал срыв праворадикалами марша трансгендеров. Злоумышленники ударили корреспондента в лицо и применили газовый баллончик.

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