live
Aнонси
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
Мішель Терещенко у хард-ток-шоу «Drozdov», 20.11.2018 о 20:00
20 ноября, вторник
Анонс програми Злий дім: Без тепла - 20.11.18, о 21.30
Анонс програми Злий дім: Без тепла - 20.11.18, о 21.30
20 ноября, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
Анонс програми Громадська прокуратура: Геноцид бізнесу в Україні - 20.11.18, о 23.00
20 ноября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 20 ноября, 2018, 13:36 События
Луценко проинформировал дипломатов ЕС о состоянии расследования убийства Гандзюк

Юрий Луценко проинформировал руководителей дипломатических представительств стран Европейского Союза о состоянии расследования уголовных производств относительно нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом шла речь во время встречи Луценко с европейскими дипломатами 19 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Во время мероприятия европейские коллеги проинформированы о состоянии досудебного следствия в актуальных уголовных процессах в отношении преследований и нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк», – отмечается в сообщении.

«Екатерина Гандзюк была одной из немногих активистов для общины, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны», – сказал Луценко.

По словам генпрокурора, в большинстве уголовных производств в отношении преследований и нападений на общественных активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях, впрочем, заявил он, отдельные деятели чрезмерно политизируют вопрос, что недопустимо.

Согласно сообщению, иностранной стороной была высказана поддержка ведомству в расследовании преступлений указанной категории.

В конце встречи также состоялся обмен мнениями о текущей криминогенной ситуации в Украине, добавили в ГПУ.

Как сообщалось, активистку, сотрудницу Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк 31 июля неизвестные облили серной кислотой. В результате нападения она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла больше 10 операций. С 1 августа она находилась в ожоговом центре Киева. Она умерла 4 ноября.

По подозрению в организации нападения на Гандзюк были задержаны пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте по этому делу Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление №9262 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».
криминалЮрий Луценкоубийствоновости УкраиныЕкатерина Гандзюк
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-11-20 14:48 :10