Луценко проинформировал дипломатов ЕС о состоянии расследования убийства Гандзюк

Юрий Луценко проинформировал руководителей дипломатических представительств стран Европейского Союза о состоянии расследования уголовных производств относительно нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом шла речь во время встречи Луценко с европейскими дипломатами 19 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Во время мероприятия европейские коллеги проинформированы о состоянии досудебного следствия в актуальных уголовных процессах в отношении преследований и нападений на общественных активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк», – отмечается в сообщении.

«Екатерина Гандзюк была одной из немногих активистов для общины, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны», – сказал Луценко.

По словам генпрокурора, в большинстве уголовных производств в отношении преследований и нападений на общественных активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях, впрочем, заявил он, отдельные деятели чрезмерно политизируют вопрос, что недопустимо.

Согласно сообщению, иностранной стороной была высказана поддержка ведомству в расследовании преступлений указанной категории.

В конце встречи также состоялся обмен мнениями о текущей криминогенной ситуации в Украине, добавили в ГПУ.

Как сообщалось, активистку, сотрудницу Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк 31 июля неизвестные облили серной кислотой. В результате нападения она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла больше 10 операций. С 1 августа она находилась в ожоговом центре Киева. Она умерла 4 ноября.

По подозрению в организации нападения на Гандзюк были задержаны пять человек, а 12 ноября стало известно об аресте по этому делу Игоря Павловского – бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление №9262 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».

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