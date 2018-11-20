Лавров заявил, что от США можно ожидать «новых неадекватных шагов» в отношении России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США говорят о том, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных шагов в отношении России.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ТАСС.

«Всем уже ясно, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента Трампа по налаживанию стабильных, нормальных каналов взаимодействия с Москвой из острейших проблем современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», – заявил Лавров.

Напомним, 8 ноября власти США расширила санкционный список против России за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

6 ноября Государственный департамент США заявил, что введет дополнительные санкции в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после применения нервного агента против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии.

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