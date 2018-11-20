Крулько уверен, что Садовый скорее всего понесет политическую ответственность за разговор о Гандзюк

Садовый говорил неприятные вещи о Гандзюк потому что она, видимо, не нравилась его политической силе в Херсонской области. Но это такое дело. Много кому кто не нравится. Но Садовый признал эту телефонную беседу. Очевидно, что политическая ответственность за этот разговор в любом случае будет. Но это не вопрос того, что надо сжигать за это чучело политика.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщины» Иван Крулько.

Народный депутат, комментируя убийство активистки херсонской Гандзюк, отметил, что он лично был знаком с Екатериной, поскольку она возглавляла «молодежку» «Батькивщины» Херсонщины.

«Я был председателем «Молодой Батькивщины», поэтому мы с ней работали. Я не хотел бы, чтобы на памяти и костях кто-то делал какие-то шоу. Вот я против этого. Сейчас работает парламентская комиссия по расследованию дела Екатерины Гандзюк, есть соответствующее уголовное дело, есть задержанные. Ведутся поиски заказчиков. Заказчики должны быть найдены и они должны понести наказание за ужасное убийство Екатерины»,– подчеркнул Иван Крулько.

Также нардеп прокомментировал аудиозапись, где мэр Львова Андрей Садовый обвиняет активистку Екатерину Гандзюк в «откатах» и называет «стєрвою»:

«Действительно был телефонный разговор. Она обнародована. Ее признал сам Садовый. Он говорил неприятные вещи о Гандзюк, потому что она, видимо, не нравилась его политической силе в Херсонской области. Но это такое дело. много кому кто не нравится.

Но Садовый признал эту телефонную беседу. Очевидно, что политическая ответственность за этот разговор в любом случае будет. Но это не вопрос того, что надо сжигать за это чучело.

Насколько я понимаю, в этом разговоре не было таких вещей, которые имели бы целью посягательства на жизнь или здоровье Екатерины. Это я имею точно сказать. В том числе как юрист. А вот с точки зрения политической ответственности, пусть каждый избиратель, который придет на выборы, который будет выбирать того или иного политика, пусть учитывает такие телефонные разговоры, призывы и все остальное. Это уже совесть каждого»,– акцентировал нардеп Крулько.

Как известно, сегодня во Львовской Ратушей молодые люди в масках сожгли чучело Садового.

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