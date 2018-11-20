Гриценко подал в суд на партию «БПП» и нардепа Бригинца

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева против партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и народного депутата Александра Бригинца (фракция «БПП») за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыв ее обороноспособности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«За распространение заведомо ложной информации через их ВСК они теперь будут отвечать в суде – и партия «БПП», и ее лживые депутаты, персонально», – написал Гриценко.

Гриценко добавил, что судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском райсуде Киева.

Речь идет о заседании ВСК парламента для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

По результатам этого заседания нардеп от БПП Александр Бригинец 17 сентября обнародовал на своей странице в Facebook пост, в котором утверждает, что Анатолий Гриценко с 2005 по 2007 год «продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен», когда был министром обороны.

Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

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