Гриценко подал в суд на партию «БПП» и нардепа Бригинца

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева против партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и народного депутата Александра Бригинца (фракция «БПП») за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыв ее обороноспособности.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«За распространение заведомо ложной информации через их ВСК они теперь будут отвечать в суде – и партия «БПП», и ее лживые депутаты, персонально», – написал Гриценко.
Гриценко добавил, что судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском райсуде Киева.
Речь идет о заседании ВСК парламента для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
По результатам этого заседания нардеп от БПП Александр Бригинец 17 сентября обнародовал на своей странице в Facebook пост, в котором утверждает, что Анатолий Гриценко с 2005 по 2007 год «продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен», когда был министром обороны.
Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность».