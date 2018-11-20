Грановский прокомментировал встречу председателя НАБУ дома у Президента

Артем Сытник действительно ночью имел встречу с господином Президентом, но не со мной. Это подтвердил сам директор НАБУ. Поэтому на этом можно поставить точку.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины Александр Грановский.

Гость программы также отметил, что ответ на этот вопрос уже дал г-н Сытник.

«Журналисты зафиксировали, что возле поместья, где проживает господин Порошенко были машины, которыми пользуется господин Сытник и которыми иногда пользуюсь я. Больше ничего они не зафиксировали. Господин Сытник сказал, что он действительно имел встречу с господином Президентом и в ходе этой встречи он не видел Грановского. Поэтому на этом можно поставить точку», – ответил политик.

Также в ответ на вопрос ведущей, нормально ли то, что председатель независимой организации НАБУ ночью ездит к главе государства, господин Грановский сказал, что да. Если Президент решил пообщаться с г-ном Сытником по каким-то причинам, народный избранник не видит в этом чего-то невероятного.

«Это имело бы смысл, если бы можно было привести пример каких-то дел, которые по разным причинам «сливались» в пользу Президента или его окружения. Я не знаю таких примеров», – прокомментировал гость программы.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 26 апреля посещал дом, в котором живет президент Петр Порошенко в Козине.

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