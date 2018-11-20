Футбольные сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 20 ноября, провела в гостях товарищеский матч с командой Турции. Игра на 32-тысячном стадионе «Анталья Арена» завершился безголевой ничьей.

Турция – Украина – 0:0

20 ноября. Начало – 19:30. Анталия. Стадион «Анталья Арена».

Главный судья – Генец Нуза (Косово).

Лайнсмены : Фатлум Бериша и Бухар Селимай (оба - Косово).

Четвертый арбитр – Бешфорт Косуми (Косово).

ТУРЦИЯ : Болат, Байрам, Сеюнджю, Айхан (Эртугрул 54), Мюлдюр (Демираль 85), Йокушлу, Кахвенджи (Кара 89), Малли (Топал 74), Езьякуп (Гюрлер 46), Юндер, Юнал (Тосун 46).

УКРАИНА : Лунин, Миколенко, Матвиенко, Пластун, Караваев, Зинченко (Швед 77), Макаренко (Буяльский 83), Шапаренко (Малиновский 46), Коноплянка (Болбат 64), Цыганков, Коваленко (Борячук 85).

Предупреждения : Кахведжи 48, Байрам 63 – Шапаренко 36, Швед 88.

Команды, которые недавно бились в квалификации за право выхода на ЧМ-2018, подходили к этому спаррингу в разном настроении. Команда Андрея Шевченко, несмотря на провал в Словакии выиграла свою группу в Лиге наций и поднялась в элитный дивизион. Зато подопечные Мирчи Луческу вылетели в третью лигу турнира, уступив и России, и Швеции. Эта игра изначально должна была состояться в Днепре, но в последний момент стороны все переиграли, пишет football24.ua.

На 2-й минуте турки создали великолепный момент. Провалом на правом фланге Караваева едва не воспользовался Унал – удар в упор минимально разминулся с целью. Украинцы ответили очень быстро. Классный выход из-под высокого прессинга завершился неторопливым проходом Коноплянки. Евгения настолько долго никто не встречал, что он решил пробить, однако не очень метко. За несколько минут звезда Ромы Ченгиз Ундер локтем проверил на прочность лицо Коно – это было больно. Капитан турецкой команды Озьякуп едва не воспользовался некоторым провалом в нашей защите, однако удар с лету – не то, что могло нагрузить Лунина. Следующий не точный удар пришел со стороны гостей. Миколенко классно открылся и нашел пасом Коваленко, а Виктор слишком сильно принял мяч и пробил мимо.

Первый лучший момент завершал премьерным ударом в створ ворот игрок сборной Украины. Коваленко элегантно нашел Цыганкова пасом за спину, вратарь выбежал навстречу и выручил. Здесь же Виктор хитро разыграл угловой с Коноплянкой, но снова вратарь Антверпена потянул. Зинченко накрутил соперника в чужой штрафной – вратарь снова стал на пути планов. На 43-й турки забили, однако с толчком в спину Пластуна. Справедливо отмененный гол. После первой половины на табло нули, но они не отражают преимущества команды Шевченко: 58% владения мячом, 7:4 по ударам, 2:0 за меткими.

На старте второго тайма Ундер получил возможность без помех расстреливать нашего вратаря – Лунин ногой чудом парировал. То ли так повлияла замена Шапаренко Маліновським, то накачка Луческу в перерыве, но с первых же минут 2-й половины турки откровенно перехватили инициативу. На 61-й турецкий судья не засчитал второй гол своих земляков. Здесь уже «сине-желтые» проиграли борьбу на втором этаже, и им помог минимальный офсайд.

Довольно долго украинцы не могли ничего создать, пока Цыганков не заработал острый штрафной. По-хорошему, в том эпизоде Байрам заслужил вторую желтую, но судья не решился удалять. Малиновский неплохо обвел стенку – Болат со второй попытки укротил мяч. Болбат, который вышел вместо Коноплянки, отправил на свидание с вратарем Зинченко, однако кипер хозяев и здесь выручил. Уже после матча Андрей Шевченко что-то доказывал местному судье. Вероятно, тренер сборной Украины остался разочарован сомнительным офсайдом, который сорвал чистый выход Болбата на фактически ворота.

Закономерная ничья на ужасном и травмоопасном газоне стадиона в Анталье. Особое браво тем функционерам, кто выбрал для матча такое изуродованное дождями место проведения.

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