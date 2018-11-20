ЕС создаст собственную школу разведки

Совет ЕС утвердил решение о создании собственной школы разведки.

Об этом говорится в обновленном списке проектов, которые будут осуществляться в рамках Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), который опубликован на сайте Совета ЕС, сообщает Укринформ.

«В Общей школе разведки ЕС в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО и Служб безопасности и разведки стран, будут выкладываться разведывательному персоналу стран-членов ЕС предметы не только в разведывательной дисциплине, а и другие предметы. Также будут проводиться тренировки для закрепления навыков», – говорится в документе.

Решение было принято 19 ноября 2018 года.

В обнародованном списке также говорится о том, что страны ЕС намерены реализовать еще 33 проекта, которые направлены на обучение, развитие и оперативную готовность войск стран-членов ЕС на суше, в море, в воздухе, а также в киберпространстве.

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