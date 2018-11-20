ЕС пообещал России ответ на действия в Азовском море

ЕС в ближайшие недели или даже дни намерен принять конкретные меры по ситуации в Азовском море.
Об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могеріні, сообщает Интерфакс-Украина.
«Это вопросы, относительно которых мы продолжим работать с полной решимостью. И страны-члены ЕС, и наши международные институты, готовы принять меры в ближайшие недели или дни», – сказала она.
По ее словам, «ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят (этим морем) под флагами европейских стран».
Она пояснила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море.
Также, по словам Могерини, власти ЕС, особенно Еврокомиссия, изучает меры поддержки тех районов Украины, которые оказались затронуты действиями России. Она отметила, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.