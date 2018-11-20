ЕС готовит новые санкции за «выборы» на востоке Украины

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, на ком лежит политическая ответственность за проведение в ОРДЛО так называемых выборов.
Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после консультаций с министрами иностранных дел стран ЕС, – пишет DW.
По ее словам, «целенаправленные меры» должны быть приняты в ближайшие дни или недели.
По данным из дипломатических источников, они могут включать в себя, например, запрет на въезд в ЕС или арест имущества лиц, на которых лежит политическая ответственность.
Напомним, 9 ноября по факту организации псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.