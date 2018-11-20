Экс-мэр Глухова Мишель Терещенко: Было трудно, но очень интересно

Я не был готов работать городским головой в Украине. 99% аппарата мэрии были людьми оппонента. Было трудно, но очень интересно, потому что нет лучшей работы, чем менять жизнь жителей города.

Об этом в эфире программы «DROZDOV» на телеканале ZIK рассказал бывший глава города Глухов Мишель Терещенко.

«Я не был готов работать как городской голова, а тем более как городской голова в Украине. Мне было трудно, потому что я не разговаривал на украинском языке и чтобы прочитать почту мне было нужно 4-5 часов. 99% аппарата были людьми оппонента, которые только и ждали, чтобы я принял незаконное решение. Было трудно, но очень интересно, потому что нет лучшей работы, чем городской голова, вы можете изменить жизнь жителей вашего города», – отметил Терещенко.

Отвечая на вопрос ведущего, с чем столкнулся гость программы, когда оказался на посту мэра Глухова, г-н Терещенко сказал, что сначала оппоненты думали, что француз не сможет руководить городом и препятствовали. Однако он и его команда работали над перестройкой Глухова.

«Оппоненты думали, что будут меня критиковать, и я сам за шесть месяцев напишу заявление. Все местные СМИ были в руках оппонентов и писали всякую гадость. Но через год мы наполнили бюджет. Мы покупали все через Prozorro. Мы начинали строить тротуары, перестраивать крыши родильного дома, детского сада и школы, делали спортивный зал. Через два года наши доходы в бюджете втрое превышали доходы 2015 года. Социальная помощь увеличилась в 5 раз», – рассказал мэр Глухова.

По его словам, Глухов демонстрировал, что в Украине возможно управлять городами без коррупции. Господин Терещенко думал, что Президент будет рад, и что им будут помогать и будут говорить, что это пример для Украины.

«Я думал, что все будут аплодировать, но у меня, наоборот, появились проблемы. Прокурор, полиция и облгосадминистрация «тормозили» все наши проекты. Они блокировали все фонды, чтобы мы не могли получить деньги. От фонда регионального развития мы получили 400 тысяч гривен, а это почти ничто, в то время, когда Шостка получила 30 миллионов гривен. Все инструменты децентрализации были невозможны. Президент говорит, что децентрализация работает, а в Глухове мы ничего не получили, потому что децентрализация до сих пор инструмент в руках коррумпированного губернатора», – прокомментировал гость программы.

Напомним, что в сентябре Мишель Терещенко решил досрочно сложить полномочия городского головы Глухова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.