Друзья Гандзюк возлагают надежду на ВСК относительно расследования нападений на активистов

Друзья погибшей Екатерины Гандзюк возлагают большие надежды на депутатскую Временную следственную комиссию. Считают, что она действительно может помочь привлечь к ответственности правоохранителей, которые саботировали расследование ее дела.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Среди спикеров на нынешнем заседании Временной следственной комиссии по изучению обстоятельств нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов был и Херсонский городской голова Владимир Миколаенко. Еще до начала разговора он заметно волновался, ведь знал: к нему немало вопросов. Один из первых: что ему известно о заказчиках Гандзюк.

«Она мне говорила, кого она считала потенциальными заказчиками преступления против себя», – заявил Миколаенко.

И в то же время добавил: имена заказчиков знает, но они – не для телекамер.

«Вообще мне кажется, информация, которую получают следователи, должна быть закрытой. Потому что как только оно становится публичным – эти люди получают предупреждения, что, возможно, против них будут предприниматься какие-то меры», – пояснил свою позицию глава Херсона.

Мэр рассказал: Екатерина не доверяла херсонской СБУ и больше склонялась к крымской. Не исключает, что к заказу убийства могли быть причастны сторонники «русской весны», которых контролирует местная полиция.

Впоследствии, уже после закрытой части заседания, глава ВСК Борислав Береза сообщил, что, изучив основные направления, депутаты сформировали пять рабочих групп.

«Основные дела, которыми будем заниматься в Северодонецке – это дело Самарского. Херсон – дело Гандзюк, «Сармата». Они объединены. Киев – дело Валентины Макаровой. Одесса – Устименко и Стерненка. Их объединили в общий пул. Харьков – убийство активиста Николая Бычка», – рассказал Береза.

Кроме того, следственная комиссия должна отправить запросы в СБУ по всем «списком Гандзюк», чтобы выяснить, каким образом продвигаются расследования нападений на активистов.

Тем временем подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых возлагает на комиссию большие надежды.

«Конечно, есть надежда на то, что ВСК поможет делу. Я сама сюда прихожу, она, вероятно, будет работать до последнего. В первую очередь, есть надежда, что ВСК как раз будет способствовать тому, чтобы наказать виновных правоохранителей, которые саботировали следствие по делу Кати и делу других активистов», – считает Хромых.

Следующее заседание комиссии состоится 29 и 30 ноября. Оно будет выездным – члены комиссии отправляются в Херсон. Борислав Береза говорит: этому поспособствовал городской голова.

Как сообщалось ранее, после смерти советника мэра Херсона, активистки Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, нардеп Мустафа Найем заявил, что требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

Впоследствии, после длительных дискуссий народные депутаты таки проголосовали за создание ВСК. За соответствующий проект постановления проголосовали 259 парламентариев.

Анастасия Среда, «Первые о главном»

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