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вторник, 20 ноября, 2018, 16:41 Регионы
Давление ЕС на Киев может решить проблемы венгерского нацменьшинства, – лидер венгров Закарпатья

Председатель Общества венгерской культуры Закарпатья и народный депутат Василий (Ласло) Брензович заявил, что решение проблем венгерского нацменьшинства в Украине возможно в том случае, если Запад надавит на Киев.

Об этом он заявил в интервью провластному венгерскому изданию 888.hu, передает «Европейская правда». По словам Брензовича, представители венгерского меньшинства в Украине множество раз обращались к институтам ЕС относительно притеснения венгров Закарпатья, однако каждый раз наталкивались на «двойные стандарты ЕС».

«Мы увидели, что вещи, которые Брюссель осуждает в Венгрии, совсем не беспокоят его в других странах, в частности, в Украине. Соответственно, если ЕС что-то и делает по нашему запросу, то делает это очень неохотно и формально», – пожаловался Брензович.

Впрочем, лидер венгров Закарпатья уверен, если Запад с его «двойными стандартами» надавит на Украину, это способно решить проблемы венгерского нацменьшинства.

«Урегулирование ситуации возможно только в том случае, если Запад, который имеет очень большое влияние на Украину, будет готов серьезно требовать от украинского государства уважать европейские демократические ценности», – заявил Брензович.
Закарпатская областьвенгрыновости Украины
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