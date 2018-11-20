Чалый: Пранкеры пытаются дискредитировать Украину в США

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что пранкерские нападения против Украины в США участились, а их источник, скорее всего, находится в Москве.

Об этом пишет «Голос Америки».

«Мы имеем сейчас свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи – вы помните, это был разговор – виуживания информации от министра энергетики США, от конгрессменов, также послов Соединенных Штатов, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украины в Соединенных Штатах», – подчеркнул посол.

Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, уверен Чалый.

Пранкерскими выпадами руководят из Москвы, убежден украинский чиновник. В частности, он указывает на то, что злоумышленники – русскоязычные.

«Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, ведется с разных точек, но центр управления этого – в Москве, у меня нет в этом сомнения», – подчеркнул посол.

«За неделю несколько звонков – три губернатора, два мэра городов – это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров и это действует не один человек. Более того такая информация собирается системно соответствующими службами», – добавил он.

В общем, известно о недавних случаях звонков пранкеров, якобы от имени официальных лиц Украины чиновникам семи разных штатов США.

«Насколько мне известно, письма поступали в большом количестве в разные штаты в США», – говорит американский юрист и почетный консул Украины в Новом Орлеане Эдвард Томас Хейз.

Хейз уже некоторое время работает со службой губернатора штата Луизиана по ряду вопросов, включая заявление относительно Голодомора и поэтому служба губернатора обратилась к нему, когда получила странное письмо, будто от посольства Украины в США.

«Я получил звонок от службы губернатора около недели назад, – говорит Хейз, – и они отметили, что получили официальное письмо от правительства Украины, где говорилось о предстоящем визите президента Порошенко. Меня действительно удивило, что письмо было отправлено непосредственно службе губернатора без контакта с посольством ... Я обсуждал это письмо со службой губернатора, нас обоих удивило, что визит запланирован уже через месяц. Это означало, что времени на подготовку немного, и мы были немного шокированы этим письмом. Я сразу позвонил в посольство и так мы узнали, что это подделка», – вспоминает Хейз и добавляет, что письмо пришло с фейкового адреса, скопировав адрес украинского посольства.

По мнению Чалого, цель пранкеров – усложнить работу посольства, сделать токсичным и навредить имиджу Украины, а также получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера и может также повлиять на политические решения.

В начале ноября Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени. «Якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам – запрос на телефонный разговор», – рассказал тогда он.

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