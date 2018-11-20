Бригинец о расколе в Оппоблоке: Это битва разных башен Кремля

«Колонны Москвы» в Украине будут идти на выборы под разными лозунгами, чтобы «выдернуть» разный электорат.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция БПП) Александр Бригинец.

Гость программы, комментируя исключение из фракции нардепов Оппозиционного блока Левочкина и Бойко, отметил, что давно известно о том, что Оппоблок состоит из трех групп: одна из них – Медведчука, другие – Ахметова и Фирташа-Левочкина.

«До какого то времени они существовали вместе, а сейчас видимо настал момент им рассоединиться. Я не верю в то, что это какая-то спонтанная непродуманная вещь. Думаю, что это то, что в России называют «битва разных башен Кремля». То есть пророссийские группы, которые сегодня есть в Украине, значительно выходят за рамки Оппозиционного блока. Они борются за благосклонность и за инвестиции со стороны Москвы накануне выборов», – заявил Александр Бригинец.

Депутат прогнозирует, что в ближайшее время будет происходить «перетягивание каната» между несколькими группами, которые хотят показать Путину, что они – лучшие.

По его мнению, «колонны Москвы» в Украине будут идти на выборы под разными лозунгами, чтобы «выдернуть» разный электорат – от крайнего пророссийского фланга, которым будет идти Мураев, до тех, кто пойдет на выборы под псевдоевроинтеграционными лозунгами.

«На этих выборах будут два кандидата – Порошенко и Путин, и имена Путина будут разными», – считает Александр Бригинец.

Напомним, 20 ноября из парламентской фракции «Оппозиционный блок» исключили двух депутатов – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Зато новым руководителем фракцииизбрали нардепа Вадима Новинского, а его заместителем – Александра Вилкула.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала заявил, что в Оппоблоке уже давно была трещина, а сегодня роизошел официальный раскол.

Как сообщалось ранее, политические коллизии накануне выборов еще больше обострились: в «Оппозиционном блоке» возник заметный «раскол» – Ринат Ахметов и его окружение уже приняли окончательное решение не присоединяться к объединенному проекту групп Фирташа-Левочкина-Бойко (так называемых «газовиков») и Медведчука-Рабиновича.

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