Больше на оборону и образование: Минфин подал в Раду доработанный проект госбюджета-2019

Министерство финансов доработало Проект государственного бюджета на 2019 год ко второму чтению и направило в Верховную Раду. В документе учтены выводы Бюджетного комитета Верховной Рады представленного на первое чтение проекта Бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Предварительно Кабинет Министров одобрил подготовленный ко второму чтению проект бюджета на своем заседании 14 ноября.

Как уверяют в ведомстве, Минфин формировал проект бюджета 2019 на принципах сбалансированности и реалистичности. Это означает, что расчет доходов бюджета осуществлен на основе реалистичного макроэкономического прогноза, тогда как в расходах учтены имеющиеся долговые обязательства. Именно такой ответственный и дисциплинированный подход к бюджетированию является залогом макроэкономической стабильности и позволит Украине создать основу для устойчивого экономического роста.

«Своевременное принятие этого фискально ответственного бюджета – это важный шаг для обеспечения финансовой макростабильности и закладки фундамента для дальнейшего экономического развития. Мы должны обеспечить фискальную устойчивость учитывая 417 млрд грн запланированных на 2019 год выплат по обслуживанию и погашению государственных заимствований. При этом главный финансовый закон страны должен отвечать запросам украинцев на социальную защиту, безопасность и оборону, а также учитывать внедрение важных системных реформ. Проект бюджета уравновешивает эти ожидания», – отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Доходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026 131,8 млн грн, в том числе доходы общего фонда – 928 507,9 млн грн и доходы специального фонда – 97 623,9 млн грн.

Расходы проекта госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112 130,0 млн грн, в том числе расходы общего фонда – 1 005 767,5 млн грн и расходы специального фонда – 106 362,4 млн гривен.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 89 989,3 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – 69 617,2 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда – 20 372,1 млн гривен.

Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко II чтению являются:

учет позиции Бюджетных выводов относительно увеличения на 2 млрд грн перечисление Нацбанком средств в госбюджет;

просмотр отдельных доходов, в частности налога на прибыль предприятий (увеличен на 2,9 млрд грн) за счет уточненных ожидаемых поступлений налога в 2018 году, рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа (увеличено на 9 млрд грн) за счет увеличения цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии и собственных поступлений бюджетных учреждений (увеличен на 1,4 млрд грн);

отклонения ВРУ индексации ставок, определенных в абсолютных значениях, в 2019 году (законопроект по

регистрационным №9085 отклонен и снят с рассмотрения) (-6,6 млрд грн);

принятие в 1-ом чтении ВРУ нового ресурсного законопроекта №9260 относительно изменений в Налоговый кодекс и других законодательных актов относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов (+5,2 млрд грн);

учета дополнительного ресурса в связи с принятием ВРУ ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№ 8487) (+1 млрд грн);

учет поступлений от иностранных субъектов хозяйствования и организаций по отдельным договорам в объеме 2,8 млрд грн с зачислением в специальный фонд государственного бюджета.

Как добавили в Минфине, в доработанном ко второму чтению проекте госбюджета полностью сохранены приоритеты, которые закладывались изначально: оборона и безопасность, социальная защита, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Оборона и безопасность. Расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 год предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн (из них государственные гарантии – 5 млрд грн). По общему фонду расходы составляют 194,6 млрд грн и направляются, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и полицейских в размере 111,8 млрд грн, на развитие вооружения военной техники – 30,2 млрд грн, а также на строительство или приобретение жилья для военнослужащих – 1,8 млрд. грн.

Более того, во время подготовки проекта Закона ко второму чтению расходы общего фонда на безопасность и оборону дополнительно увеличились на 2,2 млрд грн. Эти средства пойдут на утилизацию боеприпасов, развитие вооружения и военной техники, денежное довольствие военнослужащих и на другие нужды.

Социальная защита. Для обеспечения выплаты пенсий в следующем году Правительство направляет 167,5 млрд грн. Вместе с тем, при доработке ко второму чтению было учтено положение, что таможенные платежи (налог на добавленную стоимость, акцизный налог, ввозная пошлина), полученные при таможенном оформлении «евроавтомобилей», также будут направлены в Пенсионный фонд.

Охрана здоровья. В рамках продолжения реформы медицины Правительство увеличивает в 2019 году финансирование этой сферы. По общему фонду госбюджета с субвенциями расходы составляют 95,7 млрд грн, что на 3,4 млрд грн или на 3,7% больше, по сравнению с проектом госбюджета 2019, был принят в первом чтении. В частности, увеличились расходы на реализацию государственных инвестиционных проектов в области здравоохранения – 1 328,4 млн грн, на централизованное приобретение медикаментов для лечения сердечно-сосудистых, сосудисто-мозговых, онкологических и онкогематологических заболеваний – 626 млн грн, лечение граждан Украины за рубежом – 300 млн грн, а также на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения – 240 млн грн и тому подобное.

Образование. Расходы на образование составят 126,9 млрд грн, что на 4,5 млрд грн или на 4% больше, чем в проекте госбюджета, представленном к первому чтению. В частности, в ходе доработки были учтены: 1 000 млн грн – на деятельность Фонда Президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи, 1 500 млн грн, на субвенцию местным бюджетам для повышения качества образования, 150 млн грн – на субвенцию местным бюджетам на ремонт или строительство спортивных комплексов при общеобразовательных учебных заведениях всех ступеней.

Развитие дорожной инфраструктуры. В госбюджете на 2019 год также предусмотрен ресурс на постройку новых дорог, на что будет направлено 55 млрд грн, в том числе – 50,4 млрд грн из Дорожного фонда и 4,6 млрд грн благодаря привлечению средств международных доноров.

«Я благодарен народным депутатам, членам Правительства и их командам за напряженную, но плодотворную совместную работу над подготовкой бюджета как к первому, так и ко второму чтению. Понимаю, что на каждый из приоритетов хотелось бы выделить больше средств, но мы должны оставаться в рамках имеющихся доходов, чтобы и дальше уменьшать государственный долг, удерживать макростабильность и продолжать сотрудничество с нашими международными партнерами. Мы также продолжим работу над улучшением инвестиционного климата, чтобы достичь главной цели – ускорить экономический рост на более сегодняшние 3%, а это будет способствовать повышению благосостояния всех граждан. Сейчас мы выходим на финишную прямую и продолжаем работу в парламенте до принятия закона», – сказала Оксана Маркарова.

Своевременное принятие бюджета является одной из предпосылок участия в новой программе МВФ, а также для получения макрофинансовой помощи в бюджете как текущего, так и следующего года, отметили в ведомстве.

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