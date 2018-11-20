Боевики применяют запрещенное вооружение – три украинские защитники получили ранения

За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе – 9 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольное, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутове.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Луганского и Водяного – вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам же Чермалика и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров», – говорится в сообщении.

В ходе боевых действий, три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения.

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