Бала: В оппозиции уже давно была трещина, а сегодня произошел официальный раскол

Между группами так называемого влияния Фирташа, Левочкина и Ахметова были разногласия еще при Януковиче. Несмотря на это, они до последнего пытались найти общий знаменатель, но им это не удалось. Именно поэтому сегодня исключили из фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Безусловно, в оппозиции образовалась не трещина, а произошел раскол. Ведь, кто интересовался политикой, то знал, что между группами так называемого влияния Фирташа, Левочкина и Ахметова были разногласия еще во времена, когда при власти был Янукович. И об этом все прекрасно знали», – сказал Бала.

Он считает, что оппозиционным политикам уже давно надо было разойтись. Вместо этого они пытались найти какой-то знаменатель.

«По моему мнению, такое сочетание было бесперспективным, учитывая еще и предстоящие парламентские выборы. Ведь теперь не надо будет возводить свои политические силы. В частности, Ахметову и тем людям, которые занимаються политикой – не придется терять влияние на политическую партию», – считает он.

Но он заметил, что стоило бы проанализировать сегодняшнее голосование. Ведь это дало бы понимание, будет ли создана новая группа в парламенте.

«На самом деле, было бы интересно услышать, кто и как голосовал на заседании фракции. Потому что, когда Бойко заявил, что в ближайшее время будет создана группа, то я хотел бы посмотреть, были ли воздержавшиеся. Ведь тогда бы мы понимали, есть ли необходимое количество голосов. Например, Рабинович пока не написал заявление о выходе из фракции и он не сможет формально входить в группу Бойко. Поэтому наберут ли они нужное количество голосов, время еще покажет», – добавил он.

Напомним, сегодня из парламентской фракции «Оппозиционный блок» исключили двух депутатов – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. А новым руководителем фракции был избран нардеп Вадим Новинский, а его заместителем Александр Вилкул.

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