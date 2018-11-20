Авиакомпания Ryanair запустит в 2019 году из Киева пять новых направлений

С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Об этом свидетельствует обновленный список направлений в мобильном приложении лоукостера, передает издание avianews.com.

Полеты по всем направлениям будут выполняться с частотой дважды в неделю.

Ранее об открытии новых рейсов ирландской авиакомпанией сообщил президент Петр Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл о'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украину создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 – в Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами «Борисполь» и «Львов».

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