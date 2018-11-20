Американский сенатор призывает ЦРУ обнародовать отчет по делу Хашогги

Влиятельный сенатор-демократ Рон Вайден призывает ЦРУ обнародовать отчет по делу Джамаля Хашогги, чтобы разъяснить ситуацию с возможной причастностью наследного принца Саудовской Аравии до его убийства.

Об этом он рассказал в комментарии американскому информагентству Reuters.

«Американские спецслужбы должны обнародовать в открытом доступе доклад об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги», – приводит издание требованию сенатора-демократа, который является членом разведывательного комитета верхней палаты Конгресса США.

Законодатель выступил с таким заявлением после того, как в СМИ появилась информация, что в ЦРУ допускают прямую причастность наследного принца Мохаммеда бин Салмана до заказного убийства. Эти утверждения полностью противоречат заявлении Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

По словам сенатора, руководство ЦРУ должно «предоставить американской общественности и Конгрессу публичную оценку того, кто отдал приказ на убийство».

Как сообщалось ранее, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит в начале октября в консульстве королевства в Стамбуле. Это дело осложнило усилия президента США Дональда Трампа относительно сохранения связей с Саудовской Аравией и его поддержке наследного принца.

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