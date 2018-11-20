Адвокат подал прошение об условно-досрочном освобождении Балуха

Сторона защиты заключенного в Керчи украинского активиста Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, – информируют «Крым.Реалии».

«Адвокат Балуха Тарас Омельченко подал на условно-досрочное освобождение. Сейчас там (в Крыму) он один работает. Деталей по УДО у меня пока нет», – сказал Динзе.

Адвокат Омельченко отказался от комментариев журналистам. По подсчетам адвоката Динзе, Владимиру Балуху осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.

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