68% украинцев планируют зажечь свечу в День памяти жертв Голодомора, – опрос

Фото: Чапала Анна/УНИАН

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», 79% украинских граждан считают, что Голодомор 1932-33 рр. был геноцидом Украинского народа. Это утверждение, разделяет абсолютное большинство жителей Запада и Центра страны (92% и 83% соответственно), и относительное большинство Юга и Востока (69% и 67%). Более склонны поддерживать этот тезис жители сел, младшие и украиноязычные респонденты. В долгосрочной динамике с 2010 года процент тех, кто признает Голодомор геноцидом увеличился на треть.

Результаты исследования опубликованы на сайте «Рейтинга».

Как показал опрос, положительно относится к признанию сенатом США Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом Украинского народа 69% респондентов, а 62% опрошенных считают, что Украине и дальше нужно добиваться международного признания Голодомора геноцидом. Обе эти инициативы опять же больше поддерживают жители западных и центральных макрорегионов, выходцы из сел, а также респонденты, которые дома общаются на украинском.

68% опрошенных отметили, что будут в этом году зажигать свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода, 21% сказали, что не будут этого делать. Эта инициатива находит большую поддержку на Западе и в Центре (84% и 70% соответственно). Так же больше половины опрошенных на Юге и Востоке также отметили, что примут участие в этой акции.

Больше всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора лично И.Сталина – 47% (в 2008 году таких было 42%) и в целом центральное руководство СССР – 39% (в 2008 – 38%). Еще 28% (в 2008 – 23%) возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23% (в 2008 – 17%) – на высшее руководство Советской Украины. Лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай. Тезис о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются менее 5% (в 2008 году – 11%).

Интересно, что личную вину И.Сталина в организации Голодомора в Украине, чаще отмечали жители западных и центральных областей. А насчет вины советских правоохранительных и властных институтов чаще говорили как жители Запада и Центра, так и Востока. Респонденты Юга меньше других возлагают вину на советских руководителей, при этом чаще затруднились с оценками, или же отмечали, что Голодомор был вызван неблагоприятными природными условиями.

За последние 10 лет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора 1932-33 гг вырос с 37% до 48%, а инициативы по предоставлению компенсаций пострадавшим от геноцида и их семьям – с 46% до 63%. Как и в предыдущих утверждениях, эти начинания пользуются большей поддержкой на Западе и в Центре, среди жители сел и украиноязычных.

Среди исторических фигур лучше всего опрошенные относятся к Богдану Хмельницкому (73%) и Михаилу Грушевскому (68%). Также 53% положительно относятся к Ивану Мазепе.

47% и 43% имеют положительное отношение к Леониду Брежневу и Петру І (отрицательное 39% и 26% соответственно). К Степану Бандере положительно относятся 36% (отрицательно – 34%), Симона Петлюры как положительно, так и отрицательно относятся 30% респондентов.

Скорее отрицательно, чем положительно опрошенные относятся к Владимира Ленина и Михаила Горбачева (четверть положительно, а 51-52% отрицательно). Худшее отношение к Иосифу Сталину – 21% положительно, 58% отрицательно.

За последние 6 лет отношение к украинским историческим фигурам в основном улучшилось. Отношение к Сталину и Ленину практически не изменилось, а к Петру І – ухудшилось. Существенные различия в восприятии в макрорегиональном разрезе наблюдаются относительно российских и советских исторических фигур, которых значительно лучше воспринимают в юго-восточных регионах. За исключением Горбачева, к которому лучше относятся на Западе. С другой стороны такие фигуры как Петлюра и Бандера лучше воспринимаются на Западе. Но Хмельницкий и Грушевский одинаково хорошо оцениваются жителями всех частей Украины.

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