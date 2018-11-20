20 ноября – Всемирный день ребенка

В этот день, 20 ноября, мировая общественность традиционно отмечает Всемирный день ребенка.

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. В разных странах мира этот День может отмечаться в любое время и устанавливается на усмотрение правительств государств.

20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Декларация прав ребенка, а 20 ноября 1989 года на 44-й сессии ГА ООН – Конвенция о правах ребенка. Эта конвенция является основополагающим международным документом по защите прав детей. В настоящее время ее ратифицировали 193 страны.

Как отмечается в документе, каждый ребенок имеет право на образование, право на здоровье и надлежащую медицинскую помощь, право на имя и гражданство. Каждый ребенок имеет право расти в заботливой семейной среде и быть защищенным от жестокого обращения и насилия.

Став независимой, Украина взяла на себя ряд обязательств по улучшению благосостояния детей, в частности, подписав Конвенцию о правах ребенка. 27 февраля 1991 года Верховная Рада Украины ратифицировала эту Конвенцию, а 27 сентября 1991 года документ вступил в силу. Кроме того, в 2003 и 2005 годах Верховная Рада ратифицировала два факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и об участии детей в вооруженных конфликтах, сообщает «Укринформ».

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