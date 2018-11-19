Задержанное ФСБ украинское судно вышло из оккупированного Новоазовска

По предварительной информации, судно, задержанное российскими пограничниками в Азовском море, вышло из оккупированного Новоазовска.

Об этом Громадскому сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что информацию еще выясняют и уточняют.

Однако, по предварительной информации, задержанное российскими пограничниками судно вышло с территории оккупированной Донетчины. А именно – из Новоазовска.

Как сообщалось, 19 ноября российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ заявило о задержании украинских рыбаков и изъятия у них 240 килограммов рыбы. По данным СМИ, рыбаков отвезли в порт российского города Ейск.

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