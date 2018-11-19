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понедельник, 19 ноября, 2018, 9:38 Мир
Япония опять вспомнила о Курилах, в Кремле отреагировали

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре, где договорились работать над мирным соглашением на основе декларации 1956 года.

Об этом сообщает znaj.ru.

Напомним, что поездка президента России в Сингапур сопровождалась рядом инцидентов. Так, в день прибытия Путин должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, но тот, из-за опоздания Путина, перенес переговоры на следующий день. Кроме того, охрана саммита попросила Путина пройти через рамку металлоискателя.

В связи со встречей Владимира Путина с премьер-министром Японии в России тоже не обошлось без домыслов и инсинуаций. В стране начали активно распространяться слухи о том, что Кремль готовится отдать Курилы Японии. Рядовые граждане упрекают своего президента, что он, присоединив Крым, в то же время хочет отдать Курилы, за которые уже несколько раз вспыхивали конфликты с властями Японии. Но в Кремле отрицают такие намерения.

Согласно российско-японской декларации 1956 года, речь о которой шла на встрече, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами. Напомним, что во Второй мировой страны участвовали по разные стороны конфликта. Также в документе говорится о восстановлении дипломатических отношений. В декларации обсуждались и условия передачи советской властью Японии двух спорных островов на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи. Заметим, что это было весомым условием для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. В дальнейшем было несколько обострений между странами, и до сих пор между Москвой и Токио не было принято никаких мирных договоров.

«Мы за эти дни вместе с вами видели очень большое количество различных соображений, политологических домыслов о том, что, мол, уже есть какое-то сепаратное соглашение о передаче островов и так далее. Это не так, и так быть не может. Можно говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», – прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что стороны пойдут на компромисс, который не будет противоречить национальным интересам обоих государств.
РоссияЯпонияКурилыновости мира
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2018-11-19 10:23 :51